الكاظمي يرسل قوة من مكافحة الإرهاب لتحرير ناشط مدني اختطف في الناصرية

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني “سجاد العراقي” الذي اختطف في مدينة الناصرية.

واضافت خلية الاعلام الامني في بيان، إنه “تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الأرهاب للتوجه الى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

وكانت القوات الأمنية في ذي قار قد فرضت حصارا على قضاء سيد دخيل شرقي الناصرية بهدف تحرير الناشط، ويعتقد أن خاطفيه يخفونه هناك.

وشهدت مدينة الناصرية منذ ليلة اول أمس تصعيدا من قبل المتظاهرين الرافضين لعملية الاختطاف، وعمدوا بعد منتصف الليل إلى إغلاق جسور النصر والزيتون والحضارات، واضرموا النيران فيها، مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن الجهة التي اختطفت وأصابت اثنين من الناشطين.