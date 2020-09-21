بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين وزارة الهجرة توزع أكثر من (18) ألف حصة اغاثية…

وزارة الهجرة توزع أكثر من (18) ألف حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (18,295) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة والاسر العائدة لمناطقها الاصلية في محافظات ( الانبار و كربلاء المقدسة و العاصمة بغداد و صلاح الدين و البصرة ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (7,720) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة لمناطقها في اقضية ( الرمادي ، القائم ، الگرمة ، الخالدية و الرمانة ) و توزيع (4,109) حصة بين النازحين في مخميات عامرية الفلوجة و بزيبز ، اضافة الى توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة كربلاء المقدسة (1,000) حصة اغاثية بين الاسر النازحة داخل و خارج المخيم ” ‏ .‏

و تابع جهاكير ان ” كوادر فرعي الوزارة في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ و الرصافة وزعت ضمن الحصة الشهرية (3,210) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مجمعي مريم العذراء و النبي يونس (ع) و مناطق اخرى ضمن الرقعة الجغرافية بجانبيها ، ‏ مشيرا الى توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين (2,116) حصة بين الاسر النازحة في قضاء الطوز ، و توزيع كادر الوزارة في محافظة البصرة (140) حصة بين النازحين في المحافظة” .