تعزيزات أمريكية جديدة تصل الحسكة بغربي كوردستان‎

أكدت مصادر محلية كوردية، اليوم الأحد، وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة إلى غربي كوردستان (شمال سوريا)، بهدف تعزيز ودعم القوات الموجودة في المنطقة.

وقالت تلك المصادر إن عشرات الشاحنات الأمريكية تحمل جدران إسمنتية و كرفانات إضافة إلى صهاريج الوقود والمواد اللوجستية برفقة مدرعات عسكرية دخلت غربي كوردستان عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق.

وأضافت، تلك الشاحنات وصلت إلى القواعد الأمريكية في الحسكة مرورا بقامشلو وذلك بهدف تعزيز ودعم القوات الامريكية في المنطقة.

وكانت “عملية العزم الصلب” التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا قد أعلنت يوم أمس السبت وصول تعزيزات إضافية لحماية القوة التابعة للتحالف الدولي هناك.

وقالت قوة المهام المشتركة في بيان، إن “التعزيزات شملت وصول مركبات المشاة القتالية من نوع (أم2أي2 برادلي) إلى شمال شرق سوريا بهدف توفير الحماية للقوة التابعة لشركاء التحالف في معركتها المستمرة من أجل هزيمة داعش”.