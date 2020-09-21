حكومة كوردستان تخطط لتشييد 30 سداً في مناطق مختلفة من الإقليم

أكد رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في برلمان كوردستان، اليوم الأحد، أن طبيعة ومرتفعات إقليم كوردستان تلائم تشييد السدود، لذا فإن الحكومة تخطط لإنشاء 30 سداً في مناطق مختلفة من الإقليم، مشيراً إلى بدء العمل في عدد منها.

وكان شادي حسين، مدير الزراعة في إدارة گرميان قد أفاد اليوم أن وفداً من لجنة الزاعة في برلمان كوردستان زار إدارة گرميان للتقصي حول مشاكل قطاع الزراعة والمزارعين.

وبعد وصوله إلى گرميان، عقد رئيس لجنة الزراعة في برلمان كوردستان عثمان سيدري مؤتمراً صحفياً حضرته (باسنيوز)، قال فيه: «إن طبيعة ومرتفعات كوردستان ملائمة لجداً لتخزين مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، لذا تخطط حكومة إقليم كوردستان لتشييد 30 سد في مناطق مختلفة، وقد بدأ العمل في عدد منها».

وأشار رئيس اللجنة إلى أن «طبيعة أراضي كوردستان تسهم في تخفيض تكاليف تشييد السدود، وعلى سبيل المثال، سد ديوانه في دربنديخان، والذي بات حالياً جاهزاً لتخزين المياه، بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 23 مليار دينار».

وكان أكرم أحمد، المدير العام للسدود في وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، قد كشف في وقت سابق، أنه تم تعيين أماكن 240 سداً في إقليم كوردستان، حيث تم استكمال العمل بـ 14 منها، فيما 17 سد آخر وضع حيز التنفيذ.

وأشار أحمد، إلى أنه تم الانتهاء من وضع تصاميم 30 سداً، قسم منها يدخل ضمن تصنيف السدود الكبرى.