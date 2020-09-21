سواريز يفسخ عقده مع برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

ذكرت إذاعة “RAC1” الإسبانية، الاثنين، أن برشلونة توصل لاتفاق كامل مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، من أجل فسخ عقده، هذا الصيف.

وقالت أن سواريز فسخ عقده مع برشلونة بالتراضي للانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن سواريز تنازل عن مستحقاته المالية عن الموسم المتبقي في عقده والتي تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة والرحيل مجانا.

فيما قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، الإسبانية، إن أتلتيكو مدريد، اتفق مع المهاجم البالغ 33 عاما، على إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.

وتابعت الصحيفة أن الثنائي ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، والمدير الفني دييغو سيميوني، وراء موافقة سواريز على الانتقال للفريق.