شهداء الترجمة

ترجمة : ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة

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بقلم : هاري فريدمان

1- جون وايكلف

ترجم الكتاب المقدس إلى لغات أكثر بكثير من أي كتاب آخر. ومع ذلك ، و كما يكشف هاري فريدمان ، فإن تاريخ ترجمات الكتاب المقدس ليس مثيرًا للجدل فقط ولكنه دموي حيث أعدم الكثير ممن تجرأ على ترجمته حرقا على القازوق.

و في عام 1427 ، أمر البابا مارتن باستخراج عظام جون وايكلف من قبره وحرقها وإلقائها في نهر سويفت. و كان وايكلف حينها ميتًا منذ أربعين عامًا ، لكن “جريمته” ما زالت تثير الغضب.

كان جون وايكلف (1330–1384) مفكر إنكلترا البارز في القرن الرابع عشر. وهو عالم لاهوت من حيث المهنة ، تم استدعاؤه لتقديم المشورة للبرلمان في مفاوضاته مع روما. و كان العالم الذي عاش فيه عالمًا كانت فيه الكنيسة قوية جدًا ، وكلما زاد اتصال وايكلف بروما كلما زاد غضبه. كان وايكلف يعتقد أن البابوية تفوح منها رائحة الفساد والمصلحة الذاتية. و كان مصممًا على فعل شيء حيال ذلك.

بدأ وايكلف في نشر كتيبات تجادل أنه بدلاً من السعي وراء الثروة والسلطة ، يجب أن تضع الكنيسة الفقراء في القلب. و في إحدى

المنشورات ، وصف البابا بأنه “المسيح الدجال ، و كاهن روما الدنيوي الفخور ، والأكثر لعنًا …”.

وفي عام 1377 طالب أسقف لندن وايكلف بالمثول أمام بلاطه لشرح “الأشياء الرائعة التي خرجت من فمه”. و كانت الجلسة مهزلة. و بدأ الأمر بنزاع عنيف حول ما إذا كان ينبغي على وايكلف الجلوس أم لا. أصر جون جاونت ، ابن الملك وحليف وايكلف ، على بقاء المتهم جالسًا بينما طلب الأسقف منه الوقوف.

و عندما سمع البابا بالفشل الذريع الذي جصل في بلاط أسقف لندن، أصدر رسالة بابوية [رسالة أو وثيقة رسمية بابوية] اتهم فيها وايكلف “بالتقيؤ من صميم قلبه القذر أكثر البدع شرا ولعنة”. و لقد اتُهم وايكلف بالهرطقة ووُضع قيد الإقامة الجبرية وأُجبر لاحقًا على التقاعد من منصبه كرئيس لكلية باليول بأكسفورد.

أعتقد وايكلف اعتقادًا راسخًا أن الكتاب المقدس يجب أن يكون متاحًا للجميع. و رأى محو الأمية مفتاحا لتحرير الفقراء. و على الرغم من أن أجزاء من الكتاب المقدس قد تمت ترجمتها سابقًا إلى اللغة الإنكليزية ، إلا أنه لم تكن هناك ترجمة كاملة. و لا يمكن للناس العاديين ، الذين لا يتحدثون اللاتينية ولا يستطيعون القراءة ، التعلم سوى من رجال الدين. و لم يكن الكثير مما اعتقد الناس أنهم يعرفونه – أفكار مثل نيران الجحيم والمطهر – تشكل جزءً من الكتاب المقدس.

و لذلك أنتج وايكلف ، بمعونة من مساعديه ، الكتاب المقدس باللغة الإنكليزية [على مدى 13 عامًا من عام 1382]. و كانت

ردة الفعل لا مفر منها: ففي عام 1391 ، قبل اكتمال الكتاب المقدس ، عُرض مشروع قانون على البرلمان لحظر الكتاب المقدس الإنكليزي وسجن أي شخص لديه نسخة منه. فشل تمرير مشروع القانون – و هو ما عمل جون جاونت عليه [في البرلمان] – واستأنفت الكنيسة اضطهادها للميت الآن وايكلف [توفي عام 1384].

و من دون بدائل ، كان أفضل ما يمكنهم فعله هو حرق عظامه [عام 1427] ، فقط للتأكد من عدم تبجيل مكان راحته. و أوضح رئيس أساقفة كانتربري أن وايكلف كان “ذلك البائس المدقع ، ذا الذاكرة اللعينة ، نعم ، سلف المسيح الدجال وتلميذه الذي ، اخترع ترجمة جديدة للكتاب المقدس إلى لغته الأم تكملة لشره”.

2- جان هس

في عام 1402 ، تم تعيين القس التشيكي الجديد جان هس على منبر في براغ للعمل في الكنيسة. استعمل هس الذي كانت تلهمه كتابات وايكلف التي كانت متداولة في أوربا منبره في حملة من أجل الإصلاح الديني وضد فساد الكنيسة.

اعتقد هس، مثل وايكلف، أن الإصلاح الاجتماعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال محو الأمية. و كان إعطاء الناس كتابًا مقدسًا مكتوبًا باللغة التشيكية ، بدلاً من اللاتينية ، أمرًا حتميًا. و قام هس بتجميع فريق من العلماء، و في عام 1416 ظهر أول إنجيل تشيكي. لقد كان ذلك تحديًا مباشرًا لأولئك الذين أسماهم “تلاميذ المسيح الدجال” وكانت النتيجة متوقعة: تم القبض على هس بتهمة الهرطقة.

لقد كانت محاكمة هس ، التي جرت في مدينة كونستانس ، واحدة من أكثر التجارب إثارة في التاريخ. و كان الأمر أشبه بالكرنفال – كانت هناك تقريبًا كل الشخصيات البارزة في أوروبا. وصل رئيس أساقفة واحد ومعه 600 حصان. و عرضت 700 عاهرة خدماتها و غرق 500 شخص في البحيرة. وسقط البابا من عربته في جرف ثلجي. كان الجو مبهجًا للغاية لدرجة أن إدانة هس في نهاية المطاف وإعدامه الهمجي بدا وكأنه معاكس لذروة الحدث. لكنه ذبح وحرق على القازوق. و دفع موته مؤيديه إلى الثورة. و تعرض قساوسة وكنائس للهجوم ، وردت السلطات منتقمة. و في غضون بضع سنوات قصيرة انحدرت بوهيميا في حرب أهلية. كل ذلك لأن جان هس كان لديه الجرأة لترجمة الكتاب المقدس.

3- وليم تنديل

و بقدر ما يتعلق الأمر بالكتاب المقدس الإنكليزي ، كان المترجم الأكثر شهرة الذي قُتل هو وليم تنديل. لقد كان الزمان هو القرن السادس عشر وكان هنري الثامن على العرش. و كانت ترجمة وايكلف لا تزال محظورة ، وعلى الرغم من توفر نسخ المخطوطات في السوق السوداء ، فإنه كان من الصعب العثور عليها و لأنها كانت باهظة الثمن. و لم يكن لدى معظم الناس أي فكرة عما قاله الكتاب المقدس حقًا.

لكن الطباعة بدأت تصبح أمرًا مألوفًا ، وكان تنديل يعتقد أن الوقت مناسب للحصول على ترجمة حديثة يسهل الوصول إليها. و كان يعلم أنه يستطيع عمل واحدة. و كل ما كان يحتاجه هو التمويل ومباركة الكنيسة. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أدرك أنه لا يوجد أحد في لندن مستعد لمساعدته. ولا حتى صديقه

أسقف لندن كوثبرت تونستول ، و قد ضمنت سياسات الكنيسة ذلك الأمر.

بدا المناخ الديني أقل قمعا في ألمانيا. و كان لوثر قد ترجم الكتاب المقدس إلى الألمانية . لقد كان الإصلاح البروتستانتي يسير بخطى متسارعة واعتقد تنديل أنه ستكون لديه فرصة أفضل لتحقيق مشروعه هناك. لذلك سافر إلى كولونيا وبدأ في الطباعة.

و اتضح أن هذا كان خطأ. كانت كولونيا لا تزال تحت سيطرة رئيس أساقفة مخلص لروما. و كان تنديل في منتصف الطريق في طباعة كتاب ماثيو عندما سمع أن المطبعة كانت توشك أن تداهم، فجمع أوراقه وهرب. و تكررت تلك القصة مرات عدة خلال السنوات القليلة التالية. و قد أمضى تنديل تلك السنوات في مراوغة الجواسيس الإنكليز والعملاء الرومان. لكنه تمكن من إكمال كتابه المقدس وسرعان ما تدفقت النسخ على إنكلترا – بشكل غير قانوني بالطبع. اكتمل المشروع و كان تنديل رجلاً مميزًا.

و في إنكلترا ، كان الكاردينال وولسي يقود حملة ضد إنجيل تنديل. و لم يكن أي شخص على صلة بتنديل أو ترجمته بأمان. فعلى سبيل المثال، اتهم توماس هيتون ، الكاهن الذي التقى بتنديل في أوروبا و الذي اعترف بتهريبه لنسختين من الكتاب المقدس إلى البلاد ، بالهرطقة وأحرق حيا . و ألقي توماس بيلني، المحامي الذي كانت علاقته بتنديل عرضية على الأكثر ، في ألسنة اللهب. و قد تمت مقاضاة بيلني لأول مرة من قبل أسقف لندن ، وتراجع عن ذلك وأطلق سراحه في نهاية المطاف في عام 1529. ولكنه عندما سحب تراجعه في عام 1531 ، أعيد اعتقاله ومحاكمته من قبل توماس بيليس ، مستشار أبرشية نورويتش ، وأحرقته السلطات العلمانية خارج مدينة نورويتش.

و في هذه الأثناء ، تعرض ريتشارد بايفيلد ، الراهب الذي كان أحد أنصار تنديل الأوائل ، للتعذيب المستمر قبل ربطه بالوتد. وتركت مجموعة من الطلاب في أكسفورد لتتعفن في زنزانة كانت تستخدم لتخزين الأسماك المالحة.

و لم تكن نهاية تنديل أقل مأساوية فقد تعرض للخيانة في عام 1535 من قبل هنري فيليبس ، وهو شاب أرستقراطي فاسق سرق أموال والده [فيليبس] وراهن بها. كان تنديل يختبئ في أنتويرب ، تحت الحماية شبه الدبلوماسية لمجتمع التجار الإنكليز. و أصبح فيليبس ، الذي كان ساحرًا بقدر ما كان سيئ السمعة ، صديقًا لتنديل ودعاه لتناول العشاء. وعندما غادرا منزل التاجر الإنكليزي معًا ، أشار فيليبس إلى اثنين من الأشقياء المتسكعين في المدخل ، فأمسكا بتنديل. و كانت تلك آخر لحظة حرة في حياته. اتهم تنديل بالهرطقة في أغسطس 1536 وأحرق على القازوق بعد بضعة أسابيع.

لم تكن إنكلترا الدولة الوحيدة التي قتلت مترجمي الكتاب المقدس. ففي أنتويرب ، المدينة التي اعتقد تنديل أنه آمن بها ، أنتج جاكوب فان ليسفيلدت الكتاب المقدس الهولندي. و مثل العديد من ترجمات القرن السادس عشر ، كان عمله سياسيًا ودينيًا. كان كتابه المقدس مزينًا برسومات خشبية و في الطبعة الخامسة صور الشيطان في هيئة راهب كاثوليكي بقدمي عنزة ومسبحة. لقد كانت تلك خطوة بعيدة جدا. ألقي القبض على فان ليسفيلدت ، ووجهت إليه تهمة الهرطقة وأعدم.

فترة دموية

كان القرن السادس عشر ، إلى حد بعيد ، من أكثر العصور دموية بالنسبة لمترجمي الكتاب المقدس. لكن ترجمات الكتاب المقدس ولّدت دائمًا مشاعر قوية ، وما زالت تفعل ذلك حتى اليوم. ففي العام 1960 ، تم تحذير احتياطي القوات الجوية للولايات المتحدة المجندين من استخدام النسخة القياسية المنقحة المنشورة مؤخرًا لأنهم زعموا أن ثلاثين شخصًا في لجنة الترجمة التابعة لها كانوا “منتسبين إلى الجبهات الشيوعية”. و في غضون ذلك ، انتقد تي إس إليوت الكتاب المقدس الإنكليزي الجديد لعام 1961 ، وكتب أنه “مذهل في توليفته مما هو مبتذل وتافه ومتحذلق”.

لا زال مترجمو الكتاب المقدس يقتلون. و ليس ذلك بالضرورة من أجل فعل ترجمة الكتاب المقدس ، ولكن لأن ترجمة الكتاب المقدس إلى اللهجات المحلية هي أحدى الأشياء التي يقوم بها المبشرون المسيحيون. و في عام 1993 قُتل إدموند فابيان في بابوا غينيا الجديدة على يد رجل محلي كان يساعده في ترجمة الكتاب المقدس. و في آذار 2016 ، قُتل أربعة مترجمين للكتاب المقدس يعملون لصالح منظمة إنجيلية أمريكية على أيدي مسلحين في مكان لم يُكشف عنه في الشرق الأوسط.

إذن ، قد تبدو ترجمات الكتاب المقدس نشاطًا غير ضار، لكن التاريخ يظهر أنه ليس كذلك.

· العنوان الأصلي للمقال هو : التاريخ الدموي لترجمات الكتاب المقدس

· المصدر الأصلي :

-translations-bible-history-https://www.historyextra.com/period/medieval/murderous/when-wrote-who-version-murder-catholic