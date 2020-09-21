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محافظ نينوى يعلن قرب المباشرة بمد سكة حديد تربط الموصل بتركيا

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري عن قرب المباشرة بمد خط سكة حديد للقطارات بين مدينة الموصل (مركز نينوى) وبين تركيا، في خطة تهدف للتخفيف من الازدحام الحاصل على الطرق البرية.

وأوضح الجبوري في تصريح صحفي ، أن الطواقم الهندسية والفنية العراقية، بالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث للسكة الحديد بين البلدين.

والمشروع يعد الأول من نوعه في مدينة الموصل التي تشهد مجالات تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع تركيا.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن طول خط سكة الحديد أو التكلفة الإجمالية له.

الجبوري يعلن عن خط سكة حديد بين الموصل وتركيا | وكالة المعلومة

ولا يمتلك العراق خطا للسكك الحديد مع دول الجوار، ويعتمد في التبادل التجاري على المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو، التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان ، المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.

وكان السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز قد صرح، في فبراير/شباط الماضي، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار عام 2019.

وتحولت تركيا إلى مصدر رئيسي للسلع الواردة إلى العراق، لأسباب مرتبطة بالقرب الجغرافي، مما يعني كلفة نقل أقل، وتنافسية أكبر للسلع التركية مع أخرى أجنبية.

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