من هنا من هذا المكان …

و بقية الرؤوس المقطوعة ،

و معهم

و الإمام السجاد علي بن الحسين ع

مُكبلا ً بالحديد الذي أثر على رقبته ، فسالت منها الدماء…

و السيدة زينب بنت علي بن ابي طالب ع

، و بقية البنات و النساء ،

و الأطفال الجوعى و العطشى ،

في هذا اليوم الأول من شهر صفر سنة ٦١ هجرية ، ٦٨٠ ميلادية

دخل الأسرى الأبرياء ، و الأسيرات البريئات

من المدنيين العُزلّ

في الركب الحسيني

المدفوع بالقوة الوحشية ..

و معهم الإمام المعتقل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع … مدينة َ الشام ( دمشق )

من باب الساعات كما تُسمى الآن ..

في فرح و زينة الأمويين الطغاة منتهكي حقوق الإنسان.

إحتفاءً بنصره الموهوم

الذي تحول إلى هزيمة للأمويين

بل كل طعاة الأرض ..

و ليتم إيداعهم في ( خربة) مهينة و هم أشرف البشر ..

و لكن

تحولت تلك المأساة الرهيبة

إلى نصر مؤزّر خالد…

خلود الدهر …

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لندن

صفر 1442 هجرية

2020 ميلادية