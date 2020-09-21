من هنا من هذا المكان …

و بقية الرؤوس المقطوعة ،
و معهم
و الإمام السجاد علي بن الحسين ع
مُكبلا ً بالحديد الذي أثر على رقبته ، فسالت منها الدماء…
و السيدة زينب بنت علي بن ابي طالب ع
، و بقية البنات و النساء ،
و الأطفال الجوعى و العطشى ،
في هذا اليوم الأول من شهر صفر سنة ٦١ هجرية ، ٦٨٠ ميلادية
دخل الأسرى الأبرياء ، و الأسيرات البريئات
من المدنيين العُزلّ
في الركب الحسيني
القادم من #كربلاء_المقدسة
المدفوع بالقوة الوحشية ..
و معهم الإمام المعتقل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع … مدينة َ الشام ( دمشق )
من باب الساعات كما تُسمى الآن ..
في فرح و زينة الأمويين الطغاة منتهكي حقوق الإنسان.
ليقابلو #يزيد_ين_معاوية_المجرم
إحتفاءً بنصره الموهوم
الذي تحول إلى هزيمة للأمويين
بل كل طعاة الأرض ..
و ليتم إيداعهم في ( خربة) مهينة و هم أشرف البشر ..
و لكن
تحولت تلك المأساة الرهيبة
إلى نصر مؤزّر خالد…
خلود الدهر …
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لندن
صفر 1442 هجرية
2020 ميلادية