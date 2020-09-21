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موظفو معمل ذرة بأبو غريب يشكون من تهريب مخزون معملهم الى كردستان

حسن الجبوري

يؤكد موظفون وعاملون في معمل الذرة بمنطقة أبو غريب ان هناك محاولات من أحد العمال المتعاقدين مع المعمل يقوم بتهريب كميات كبيرة من مخزون الذرة الى كردستان، وبيعها الى تجار هناك دون علم السلطات المركزية.

ويؤكد هؤلاء العاملون ان شخصا قد تم تزويده بكتاب تسهيل مهمة طيلة فترة الحظر يعمل على سبيل العقد بالمعمل وهو من منطقة السكلات يقوم بتسهيل تهريب كميات من محصول الذرة عبر سيارات حمل كبيرة، بالتعاون مع احد ادارة المعمل ، وتسهيل تهريبها الى مناطق كردية ، بأسعار رمزية ، للاستفادة منها من قبل معامل كردية واخرى للعلف الحيواني.

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