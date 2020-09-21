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وزير التعليم يكلف الشاوي رئيسا لجامعة النهرين

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاحد، ان وزيرها نبيل عبد الصاحب كلف علي الشاوي رئيسا لجامعة النهرين.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب كلف علي الشاوي رئيسا لجامعة النهرين”.

وجدد الوزير تثمينه وتقديره للمهمة التي تضطلع بها الجامعات وطواقمها التدريسية في هذه المرحلة، مؤكدا على “تنمية مسارات التطوير في ضوء المتغيرات الحالية”.

وتسلم علي عبد العزيز الشاوي مهمته الجديدة من سلفه محمد صاحب مهدي الطائي، وأعرب عن ثقته أن “الجامعات العراقية جديرة بأن تأخذ مكانتها الأكاديمية المعهودة”.

جدير بالذكر أن علي عبد العزيز الشاوي تسنم مواقع أكاديمية عدة منها عميد كلية الطب في جامعة ميسان ورئيس جامعة ميسان وتولى مهام التدريس في كليات الطب في عدد من الجامعات العراقية.

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