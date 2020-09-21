ومضة على أعمال “بوران درخشنده” في مهرجان داكا السينمائي الـ19 في بنغلاديش

منصور جهانی ـ خصّ مهرجان “داكا” السينمائي الدولي التاسع عشر في بنغلاديش قسما لمراجعة أعمال بوران درخشنده، المخرجة الايرانية البارزة.

ويعرض مهرجان “داكا” Dhaka السينمائي الدولي بدورته التاسعة عشر أعمال “بوران درخشنده” Pouran Derakhshandeh في قسم “إحياء ذكرى صانع أفلام” Retrospective. بحضور هذه المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة والباحثة الإيرانية البارزة، ويعتزم المهرجان عرض عدد من أفلام هذه المخرجة الإيرانية، منها؛ «تحت السقف الدخاني» (زير سقف دودي) Under the Smoky Roof، «صه البنات لا يصرخن» (هيس دخترها فرياد نمي زنند) Hush! Girls Don’t Scream، «اولاد للأبد» (كودكان ابدي) Eternal Children، «الحلم المبلل» (رؤياي خيس) Wet Dream، وبعد عرض هذه الأفلام ستضم جلسات أسئلة وأجوبة في برنامج هذه التظاهرة السينمائية.

وستقيم بوران درخشنده دورة ماجستير وورشة عمل متخصصة خلال مشاركتها في مهرجان دكا السينمائي الدولي التاسع عشر.

بالنيابة عن منظمي هذا الحدث السينمائي، تشمل الأعمال التمهيدية اللازمة للدورة المدمجة الأولى؛ تجري حاليا عروض افتراضية ومادية للأعمال المشاركة في المهرجان.

وتنّظم مهرجان داكا السينمائي الدولي التاسع عشر DIFF جمعية “قوس قزح السينمائي” ويعرض 200 فيلم لمخرجين من 60 دولة في مختلف الفئات التنافسية وغير التنافسية، بما في ذلك؛ “مسابقة الأفلام الآسيوية” و “السينما العالمية” و “استعادية” و “بانوراما بنغلاديش” و “أفلام الأطفال” و “مخرجات الأفلام” و “الأفلام القصيرة والمستقلة” و “الأفلام الروحية” من 17 يناير إلى 26 فبراير من هذا العام (16 إلى 24 يناير 2021) حضوريا وعبر الإنترنت في مراكز السينما الخاصة بـ “ألینس فرانیسی” Alliance Francaise و “ستار سينه بلاس” Star Cineplex و “شيلباكالا” Shilpakala والمكتبة العامة وقاعة الاجتماعات بالمتحف الوطني لمدينة دكا في بنغلاديش.

لمزيد من الإطلاع: https://www.dhakatribune.com/showtime/2020/09/17/diff-2021-rainbow-film-society-prepares-for-the-festival-amid-the-pandemic?fbclid=IwAR3V6JNpr8pQt3Js_PRqOsd3ypRIzr8mE5U4LxrLYqsHvn_pdgk4NdZ-