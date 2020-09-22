استرداد 5.4 مليارات دينار من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، استرداد أكثر من 5 مليارات دينار من “المتجاوزين” على إعانة الحماية الاجتماعية.

وذكرت المديرة العامة في صندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا، في بيان، تلقته (المدى) انه “بلغـت قيمة المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية خلال هذا العام ولغاية منتصف ايلول الجاري اكثر من (5) مليارات دينار”. وذكرت صليوا ان “الصندوق وبمتابعة مباشرة من الوزير عادل الركابي استطاع استرداد خمسة مليارات و(452) مليون دينار منذ بداية العام ولغاية منتصف ايلول الجاري رغم ظرف جائحة كورونا وحظر التجوال الصحي وتوقف الدوام في بعض الاوقات”. واكدت ان “ملاكات اقسام الحماية الاجتماعية والصندوق كثفت جهودها لتنفيذ توجيه الوزير القاضي بمتابعة اموال الدولة المتجاوز عليها، واستردادها واعادتها الى خزينة الدولة من منطلق الحفاظ على المال العام”.