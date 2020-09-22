الدارمي في الشعر الشعبي

د. حسن كاظم محمد

تمهيد: الدارمي هو أحد أنماط الشعر الشعبي العراقي ويدعى أيضا بغزل البنات، وله تاريخ طويل ومتعارف عليه في جنوب العراق، ويُعتقد أن اسمه مشتق من كلمة الدارم أو الديرم وهو قشور غلاف الجوز الطري تستعمله النساء لتحمير شفاههن لزيادة الجمال والجاذبية. هذا النوع من الشعر يكون عادةً على شكل حوار بين الحبيب والحبيبة، ويتألّـف من بيت واحد أي من شطرين وتفعيلته مستفعلن فعلان مستفعلتان. وإليكم من نظمي مثال على ذلك:

الحبيب:

آسِفْ دَربي تَـيَّـهْـته، سَـبَـبهه شّْوگ عِـلَّـتهه

الـعَــقِـل يَـمِّـچ نِسيـتـه وْ مِـن زَمـنْ عِــفْــتـه

الحبيبة:

ليَّ شْـصار أحچـيلـك، عيني ما إجاهـه نوم

شِـفْـتَـك طَـيـف وَي فَـزّه، حَلاوتهه لَيَّ دوم

الحبيب:

هذا الـحُـب مَـراره وْشوك في دَرْبـه

إذا تِـعـشگ وَرد وي شوكِـته جَـرْبه

الحبيبة:

هذا الحب عَـجايب مِـن عِـرف أمره ؟

مِـن ظَـلْـمِته بْـلحـظه إصّيرلَـك گَـمْره

الحبيب:

بالگَـمره نْخَـطِّـط ونـبني ذاك العِـش

ناعم عود يِـتكَـمَّل ونِـفـرْشه بْـگِـش

الحبيبة:

مِـثْـل طيور خلِّ نعيش، ونَگـره مني

نَگـره مِنّـك لو زِدت ،ما مِـش تَـجَـنّي

الحبيب:

شفتي الحب شَوَصُّـف عَـنّه مو معروف

قِسـِم مِـنّـه حَـقيـقي ثـاني جَـزّة صوف

وإلى اللقاء