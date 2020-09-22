الدفاع النيابية: تركيا لم تعتذر عن انتهاك السيادة حتى الان

بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، ان تركيا لم تقدم اي اعتذار رسمي للحكومة العراقية بشأن انتهاكها للسيادة، فيما دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتخاذ موقف حكومي صارم من تركيا قبل تلبية دعوة الزيارة.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح ان “الدعوة التي قدمتها تركيا للكاظمي لزيارتها جاءت متأخرة لا سيما ان هذه الدعوة قدمت في وقت تستبيح تركيا السيادة العراقية”، لافتا الى ان “الحكومة ملزمة باتخاذ موقف صارم وشجاع تجاه تركيا قبل تلبية اي دعوة لزيارة انقرة”.

واضاف ان “تركيا لم تقدم اي اعتذار رسمي عن انتهاكها للسيادة العراقية حتى الان”، مبينا ان “الحكومة عليها اتخاذ موقف واضح من تركيا لايقاف انتهاكها للسيادة”.

وكانت تركيا قد نفذت ضربات جوية شمال البلاد دون علم الحكومة العراقية، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى حيال الاستهداف التركي المتكرر.