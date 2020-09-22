الرئاسات الثلاث والقضاء وقادة الكتل يشددون على إعتماد النظام البايومتري حصرا بالانتخابات المبكرة

اكدت الرئاسات الثلاث والقضاء ومعظم قادة الكتل السياسية، على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، فيما شدد المجتمعون على لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي انه “في القصر الحكومي ببغداد، عقد اجتماع لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية”، مبينا انه “وجرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية”.

واكد المجتمعون بحسب البيان، على “ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، والانتهاء العاجل من إكمال نصاب عضوية المحكمة الاتحادية”.

وشدد الاجتماع بحسب البيان، على “لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، كما دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين”.

وفيما طالب المجتمعون المفوضية بـ “مضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، مشددين على “أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها”.

واستنكر المجتمعون بشدة ودانوا “كافة الاعتداءات على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء. معتبرين أن هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي”.