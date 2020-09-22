بغداد وأربيل تتفقان على 5 مواقع تنسيق مشتركة

كشف مسؤول كبير في وزارة البيشمركة، أمس الاثنين، عن اتفاق بغداد وأربيل على مواقع مراكز تعاون مشتركة في خمس مناطق. وقال اللواء قرامان كمال، نائب رئيس الاركان للعمليات في وزارة البشمركة، ان “الجانبين اتفقا على مواقع مراكز التعاون المشتركة في خمس مناطق من مجموع الاماكن الستة التي سيتم فيها بناء النقاط”.

وأضاف كمال أن “الإقليم وبغداد بينهما خلاف كبير حول موقع مركز التعاون المشترك في كركوك”، لافتًا الى أنهم “اقترحوا موقعا لم يحظَ بموافقة الجانب الاتحادي، وهذا هو سبب تأخير اتمام التنسيق بينهما”.

وتابع “اقترحنا ان يكون المركز في كركوك لكنهم غير راضين عنه وهناك اقتراحات اخرى كأن يكون في منطقة قرهنجير لكننا ننتظر الاجتماع المقبل لحل القضية”. ومضى بالقول إنه “ننتظر حاليًا أن تحدد بغداد موعد الاجتماع المقبل والذي قد يكون في بغداد هذه المرة، لأن الاجتماع السابق عُقد في أربيل”. وتشمل المواقع الستة التي من المقرر بناء مراكز التحالف فيها كركوك وأربيل وبغداد والموصل ومخمور وديالى.