تحذيرات.. الأندية الأنكليزية توجه خطرا هائلا بسبب كورونا

كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الرياضة مايكل غوف الثلاثاء، عن أنه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب في البلاد بسبب الارتفاع الحاد في حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد.

واعتبر غوف أن “إعادة فتح الملاعب لأعداد كبيرة لن تكون ملائمة في الوقت الراهن”، ما يشكل نكسة كبيرة للاتحادات الرياضية والأندية التي تعاني من تداعيات مالية قاسية جراء الجائحة، وأقيمت بعض الاختبارات في مختلف المنافسات حيث تم السماح بتواجد ألف شخص كحد أقصى في المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير بشكل أكبر اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وقال “إننا كنا نبحث في برنامج مرحلي لعودة المزيد من الجماهير، ولكن الأمر لم يتعلق أبدا بملاعب ممتلئة بالمشجعين، مشيرا إلى أن البحث جار في الوقت الحاضر عن كيفية إيقاف هذا البرنامج موقتا، مع ضمان عودة المزيد من الجماهير ما أن تسمح الظروف بذلك“.

واستكملت غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها الدوري الممتاز لكرة القدم، خلف أبواب موصدة منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام إثر توقف قسري بسبب الجائحة، فيما حذر مسؤولون رياضيون من خسائر فادحة وهائلة بسبب توقف الإيرادات من بيع التذاكر.