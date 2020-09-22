رئيس البرلمان يوجه دعوة للنواب بشأن جلسة السبت المقبل

افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أعمال الجلسة 7 من الفصل التشريعـي الاول، بحضور 168 نائبا، فيما دعا النواب الى حضور جلسة السبت المقبل لتمرير قانون الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اليوم، 22 أيلول 2020، ان الحلبوسي، افتتح جلسة مجلس النواب رقم 7 بحضور 168 نائبا، حيث صوت مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ لعام 1992.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أكد ان جلسة يوم السبت المقبل، ستكون مخصصة لإكمال التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

وكان الحلبوسي، قد دعا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، النواب الى حضور جلسة السبت المقبل لتمرير قانون الانتخابات، حيث قال في تغريدة على “تويتر”، “أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته”.

وأكد ان على “القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية”.