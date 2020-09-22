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عبد اللطيف: قوى خارجية تمنع العراق من اكمال ميناء الفاو الكبير

اكد الوزير الاسبق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، ان جهات خارجية تمنع العراق من اكمال مشروع ميناء الفاو.
و قال عبد اللطيف في تصريح متلفز ، ان “هناك يد خارجية موضوعة على العراق تمنعه من اكمال ميناء الفاو، “لافتا الى ان “ميناء مبارك يخالف كل اتفاقيات البحار والبلدان المتشاطئة”.
و اضاف ان “العراق ليس لديه لجنة دائمة للتفاوض مع الكويت وهذا خطأ كبير، “مشيرا الى ” تم استبعادي لاكثر من مرة من لجان التفاوض لانني كنت معراض لميناء مبارك”.
و تابع ان “وزارة الخارجية هي من تتحمل مسؤولية نتائج التفاوض مع الكويت”.

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