عبد اللطيف: قوى خارجية تمنع العراق من اكمال ميناء الفاو الكبير

اكد الوزير الاسبق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، ان جهات خارجية تمنع العراق من اكمال مشروع ميناء الفاو.

و قال عبد اللطيف في تصريح متلفز ، ان “هناك يد خارجية موضوعة على العراق تمنعه من اكمال ميناء الفاو، “لافتا الى ان “ميناء مبارك يخالف كل اتفاقيات البحار والبلدان المتشاطئة”.

و اضاف ان “العراق ليس لديه لجنة دائمة للتفاوض مع الكويت وهذا خطأ كبير، “مشيرا الى ” تم استبعادي لاكثر من مرة من لجان التفاوض لانني كنت معراض لميناء مبارك”.

و تابع ان “وزارة الخارجية هي من تتحمل مسؤولية نتائج التفاوض مع الكويت”.