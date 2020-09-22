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عشيرة البوريشة تنعى فقدها أحد رجالاتها الطيبين شدهان شندوخ سلوم آلريشاوي

الكاتب والصحفي حامد شهاب

نتقدم الى عشيرة البوريشة ورجالاتها الكرام بالتعازي الحارة بفقد أحد رجالات عشيرتهم الكرام ( شدهان شندوخ سلوم آلريشاوي) ، وهو والد فواز وشقيق كل من مشعان ابو فؤاد وصباح أبو نور وصلاح أبو عدي وفلاح ورباح ، وخال منذر أبو معتز وسامي الدليمي أبو مهند .. ونبتهل الى الله العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

لقد كان الفقيد محبا للخير، وساعيا من أجله ، وترى محياه وهو مبتسم على الدوام، وضليعا في شؤون القانون والاحوال الشخصية ، وهو من يوصي المحامين بالاستناد الى مواد قانونية في أصول المحاكمات، وكان رجلا مهابا يحترمه الجميع ، وشخصية بقيت محافظة على كارزميتها حتى آخر رمق من حياته، وهو يستحق الإشادة به في حياته وموته، ولا يسعنا الى ان نتقدم بالتعازي الحارة لأسرة الفقيد وعشيرته ورجالها الكرام..وعسى ان تكون آخر الاحزان.. والبقاء بحياة إخوته وبني عمه..وعسى ان لايريهم الباري أي مكروه.. إنا لله وانا اليه راجعون.

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