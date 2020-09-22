في المنطقة العربية أصبحنا معسكران، معسكر ذل ومعسكر كرامة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كتب الدكتور يحيى أبو زكريا (‏ستتوالى الأحداث سريعة …و كلمح البصر

ليكون محور التطبيع محور السفياني و محور المقاومة محور المنقذ العالمي ).

ماكتبه السيد الدكتور يحيى أبو زكريا هو الحقيقة التي لاتقبل الشك الٱيات القرانية والاحاديث النبوية تؤكد أن ماجرى وإن كانت هناك مشاريع للدول الكبرى لكن بالمقابل هناك مشروع إلهي لابد أن تشرق شمس العدالة، الأمام علي ع ذكر احاديث عن رسول الله محمد ص تحققت منها وصفه لداعش وقساوتهم، وصفه لصدام الجرذ وكيف يستخرجوه من الحفرة وكيف يقتل في يوم عيد الاضحى، تحدث عن محور الوهابية السفياني الذين يأخذون سنتهم من معاوية بن ابي سفيان ويقتلون ضحاياهم الشيعة نصرة إلى معاوية وال ابي سفيان، المدرسة الوهابية ليس كما يظن الكثير إنهم خوارج؟ الوهابية يغالون بحبهم لمعاوية بن ابي سفيان على عكس الفرق السنية الأخرى التي ترى معاوية فاسقا، الٱن نجمة بني صهيون بات نجمها هو المسيطر وتحقق كلام الأمام علي ع بتحالف الوهابية السفيانيون مع الاعور الدجال ومع بني صهيون، على أرض الواقع تم، جرائم العصابات الوهابية لم تبق ولابلدة ولاقرية شيعية الا وقتلوا اهلها، كل الأمور تحققت، قضية تهية ساسة شيعة العراق تحققت بشكل جدا ممتاز ورائع بحيث معميين وساسة شيعة يجلسون مع فلول البعث السفيانيين ويدعموهم ويشرعون أعمالهم الارهابية لقتل شيعة العراق، التٱمر الدولي وتكالبهم ضد كل شيعي شريف تحقق، توزيع أموال لكل من يقف مع معسكر السفياني تحقق، أصحاب البصيرة لاقيمة لهم بالمجتمع الشيعي بظل سيطرة الامعات والجهلة، أنا شخصيا تيقنت أننا نعيش الارهاصات والاحداث التي تسبق دولة المهدي منذ عام 1980 الحمد لله الآن انفرز الناس إلى معسكرين معسكر السفيانيون المدعومون من الاعور الدجال ومعسكر البسطاء والمضحين والحفاة من شيعة ال البيت ع المواجه للسفيانيين المدعومون من الاعور الدجال وبني صهيون، حسب ما أنا اعتقده المنازلة تشتد ونرى مفاجئات بكثرة المهرولين للمعسكر السفياني لكن النصر يكون حليف معسكر المضحين انصار الأمام المهدي رغم انف كل منافق وجاهل وإمعة وخاصة المنافقين من المعممين المهرولين مع كل من هب ودب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.