نيجيرفان: إستقرار العراق ومعالجة خلافات اربيل – بغداد موضوعان متلازمان

قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء ان موضوع استقرار العراق، وحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد موضوعان متلازمان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم فان بارزاني التقى اليوم سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق مارتن هووس، مضيفا انه خلال الاجتماع الذي حضره ممثل الاتحاد الاوربي في اقليم كوردستان ناقش الجانبان خطوات العراق والاقليم في مكافحة وباء فيروس كورونا، وتداعيته على القطاع الاقتصادي خاصة، وكذلك مخاطر الارهاب وتحركات تنظيم داعش، والملف السياسي، ومهام الحكومة العراقية الجديدة والانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد.

ونوه البيان ان اخر مستجدات الحوار لحل الخلافات اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية كان محورا اخر من الاجتماع اذ اكد نيجيرفان بارزاني بأن الخلافات بين اربيل وبغداد لا تقتصر على موضوع الرواتب والموازنة فقط بل ان استقرار العراق، وحل تلك الخلافات موضوعان مرتبطان ببعضهما، مبينا ان الاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي يمكنهما ان يساعدا العراق في هذا الاطار.

وتابع البيان انه خلال الاجتماع عبر الجانبان عن دعمهما للانتخابات المبكرة في العراق، مشيرا الى تبادلهما الاراء حول مواضيع عدة منها علاقات العراق واقليم كوردستان مع الدول المجاورة، ودور الاتحاد الاوربي والامم المتحدة في العراق، وفرص الاستثمار لإصحاب رؤوس الاموال الاوربيين في العراق واقليم كوردستان.