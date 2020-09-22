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ومضات خاطفة و شذرات متوهجة

ومضات خاطفة و شذرات متوهجة

بقلم مهدي قاسم

ـ1ـ

أحيانا أقول مع نفسي برضا و افتخار :

ــ شكرا لنعمة العقل ونور وعيي المشع !..

فلولاه لكنت خروفا مطيعا ومدجّنا

يقوده أي معمم دجال أو سياسي محتال

ـ2ـ

أنا محكوم بأمل مؤبد لمدى الحياة ..

تلك هي حقيقة أمري يا صديقي !..

فما من يأس طارئ أو مباغت

يستطيع قصر مشوار رحلتي في منتصف الطريق !..

ـــ3ــ

إذا كنت تريد أن تكون قلقا و معذبا و معانيا فكن مثقفا !..

فيا لسخرية القدر ..

فما من شيء وإلا له ثمن غال ..

أليس كذلك ؟ ………….

هكذا هي تناقضات الحياة العجيبة يا صاحبي ..

بمعنى أن لا يكون إلا البليد و العقائدي المدجن والأحمق سعيدا ودون معاناة ! ..

ـــــ4ـــ

حقيقة أنا لا أحب كل الناس ما عدا حبيبتي و أطفالي و أقربائي و أصدقائي الحميمين فقط ..

ولكن يكفيني أنني لا اكره بشرا ولا أكّن لهم شرا أو ضررا

وهو الأمر الذي يتيح لي أن أكون عضوا اجتماعيا مسالما

و أظن أن هذا هو الأمر المنصف حقا .

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