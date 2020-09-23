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أمريكا تسجل أكثر من 52 ألف إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، عن تسجيل 52070 إصابة جديدة بفيروس «كورون»ا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للجامعة التي تتابع تطور جائحة «كورونا» بناء على البيانات الفدرالية وكذلك التقارير الإعلامية، أن 356 حالة وفاة جديدة بين المصابين بمرض «كوفيد-19» تم تسجيلها في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، وذلك بعد تسجيل 38978 حالة إصابة و220 حالة وفاة.

وبحسب المعطيات الأخيرة للجامعة، فقد تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة 6,8 مليون إصابة منذ بداية الجائحة التي خلفت هناك أيضا 199886 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 2,6 مليون أمريكي من الفيروس حتى الآن.

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