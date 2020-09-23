إقليم كردستان يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا خلال يوم واحد

سجل إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، 955 إصابة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة منفذ تفشي الجائحة.

وذكرت صحة الإقليم في بيان أنها اجرت خلال الـ24 ساعة ماضية 5428 عملية فحص، وسجلت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على

240 إصابة في أربيل، 98 السليمانية، 34 كرمیان، 187 رابرين، 370 دهوك، 26 حلبجة

وسجلت صحة كردستان 347 حالة شفاء، في أربيل 202، 30 في السليمانية، 29 كرميان، 66 رابرين، 22 دهوك، 25 حلبجة.

وكانت الوفيات المسجلة اليوم 19 حالة، 3 في أربيل، 5 السليمانية، 1 كرميان، 1 رابين، 9 دهوك.

يذكر انه منذ تفشي الفيروس أصيب 43323 شخصاً في كردستان، تعافى منهم 27698، وتوفي 1572 شخصا.