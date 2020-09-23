السيستاني يبين حكم اختبار لقاح كورونا على المصابين وبيع الكحول الطبي وبعض الأدوية

بين المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حكم اختبار لقاح كورونا على المصابين ، فيما رد على مجموعة الاستفتاء بخصوص “الأدوية الطبية” وأحكام بيعها وشراءها.

السؤال الأول: تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق، فهل يجوز تجربة دواء على مريض إذا ظنّ الطبيب أن هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه من دون علم المريض؟

الجواب: لا بد من إعلام المريض بالحال، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه، إلاّ إذا كان من المؤكد عدم تسببه في مضاعفات جانبية، وإنما يشك في فائدته.

{يشار الى ان شركات عالمية بدول مختلفة أختبرت سريرياً لقاحات ضد فيروس كورونا على أشخاص غالبيتهم متبرعين}.

السؤال الثاني: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض الأسواق المحلية والتجارية، نرجو بيان رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين:

أولاً: يقوم بعض المواطنين بشراء الأدوية القادمة عن طريق المساعدات بطريقة أو بأخرى ثم بيعها إلى بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول المجاورة؟

ثانياً: هناك بعض الأدوية التي تدخل إلى العراق عن طريق بعض الوكلاء علماً بأنّ هذه الأدوية غير خاضعة للرقابة الدوائية أو ما يسمى بالسيطرة النوعية بل تباع في الأسواق بصورة مباشرة؟

الجواب: أولاً: لا يجوز ذلك.

ثانياً: إذا لم تترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز.

السؤال الثالث: ما هو رأيكم في الصيدلي أو الطبيب الذي يبيع بعض الأدوية خارج الدائرة بالسوق السوداء سواء مع حاجة المرضى إليها أم مع عدم حاجتهم، وسواء أكان الطبيب محتاجاً لقلة مورده أم لا؟

الجواب: لا نجيز ذلك في مطلق موارده.

السؤال الرابع: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (و هو مسكر في واقع الأمر) في صنع كثير من الأدوية ولا سيّما (الأدوية المشروبة)، والعطور (لا سيّما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، او غير العارف بذلك بيع وشراء وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟

الجواب: يجوز البيع والشراء والاستعمال، وأما الشرب فإنما يجوز إذا كانت النسبة ضئيلة جدا بحيث لا توجب الإسكار.

السؤال الخامس: هل (الإسبيرتو) الذي يوضع على الشعر نجس أم طاهر؟ وهل تجوز الصلاة فيه؟

الجواب: هو طاهر ما لم يعلم باشتماله على النجس، علماً بأن الكحول طاهر.

السؤال السادس: لقد وجدت أنّ منتج (غرغرة الفم) يحتوي على مادة الكحول فهل من إشكال في استخدامه؟

الجواب: لا بأس باستعمال الغرغرة المشتملة على الكحول.

السؤال السابع: تدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية، فهل يجوز تناولها؟ وهل هي طاهرة؟

الجواب: هي طاهرة، وحيث إن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز تناولها أيضاً.

السؤال الثامن: هل يجوز للصيدلي أن يبيع الدواء بأكثر مما قد سُعّرَ له؟

الجواب: لا يجوز.