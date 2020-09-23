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المالكي يعلن موقفه من الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، بمكتبه سفير المملكة المتحدة لدى العراق السيد ستيفن هيكي .

وذكر بيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والتصعيد الحاصل المنطقة”، مؤكدا المالكي على “أهمية العمل والتعاون المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة النزاعات والحروب ، مشيرا الى ان الصراع الامريكي الايراني لا يزال يلقي بظلاله على العراق”.

واوضح المالكي ان “العراق يعتز بعلاقاته مع دول العالم ويرفض استهداف البعثات الدبلوماسية، وتابع بقوله لن نسمح بأن نكون منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، أو ساحة حرب لتصفية الحسابات”، داعيا الى “التهدئة والتفاهم بين اطراف الازمة الاقليمية والدولية والمحلية”.

بدوره أكد السفير البريطاني”دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق”، مشيراً إلى “أهمية ضبط النفس والركون إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصعيد وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية”.

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