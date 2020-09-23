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المركزي للاحصاء: انخفاض إجمالي الصادرات للنفط الخام ومنتجاتها لعام 2019 إلى 83.1 مليار دولار

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، الثلاثاء، بانخفاض إجمالي الصادرات للنفط الخام ومنتجاتها لعام 2019 الى 83.1 مليار دولار.

وقال الجهاز في تقرير له إن “إجمالي الصادرات للنفط الخام والمنتجات النفطیة والمواد السلعیة بلغت 98.2 تریلیون دینار لسنة 2019 بما یعادل حوالي 83.1 ملیار دولار أميركي بنسبة انخفاض مقدارھا 2.4% عن سنة 2018، حیث بلغ100.7 تریلیون دینار بما یعادل 85.2 ملیاردولار أميركي، وبمعدل نمو مركب 14.3% عن سنة 2015”.

وأضاف، أن “قيمة الصادرات النفط الخام بلغت 92.8 ترليون دينار لسنة 2019 بما يعادل 78.5 مليار دولار بنسبة انخفاض مقدارها 6.3% عن سنة 2018 حيث بلغت 99.1 ترليون دينار بما يعادل 83.8 مليار دولار وبمعدل نمو مركب مقداره 12.9% عن سنة 2015”.

وأشار إلى أن “قيمة صادرات المنتجات النفطية بلغت 1.5 ترليون دينار لسنة 2019 بما يعادل 1.3 مليار دولار مسجلاً ارتفاعاً مقداره 283.3 % عن سنة 2018 حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات النفطية 0.4 ترليون دينار بما يعادل 0.3 مليار دولار وبمعدل مركب مقداره 71.6% عن سنة 2015”.

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