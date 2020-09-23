بعد تعرضها لانتقادات.. مريم أوزرلي تكشف حقيقة حملها بدون زواج وجنسية الوالد

تعرضت الفنانة مريم أوزرلي لانتقادات قاسية بعد إعلانها الأسبوع الماضي، عن حملها بالشهر الخامس في طفلتها الثانية من دون زواج، ما اضطرها للخروج عن صمتها والرد على منتقديها.

وأكدت النجمة التي اشتهرت في الوطن العربي بشخصية “السلطانة هويام” في مسلسل “حريم السلطان” أن “حياة كل شخص مختلفة عن الآخر وبالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها وأنها تستطيع تربية ابنتها”.

وشددت على أنها ترفض تدخل أي شخص في حياتها الشخصية أو أن يحكم عليها أحد بسبب حملها.

كما أشارت إلى أنها ممتنة لكل ما عاشته وتشكر الله على كل شيء وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها.

وامتنعت النجمة التركية عن الإفصاح عن هوية والد الطفلة واكتفت فقط بالكشف عن جنسيته بأنه أمريكي الجنسية.