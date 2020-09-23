توتر بين ‹قسد› والقوات الروسية جنوب سرى كانيه

أكدت مصادر كوردية سورية، مساء الثلاثاء، أن توتراً نشب بين قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› والقوات الروسية في بلدة تل تمر جنوبي سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (شمال سوريا)، على خلفية اقتراب دورية أمريكية من البلدة.

وذكرت تلك المصادر أن التوتر نشب بين ‹قسد› والقوات الروسية بعد وصول دورية أمريكية إلى بلدة تل تمر الواقعة على الطريق الدولي (M4) جنوبي سرى كانيه بريف الحسكة.

وأضافت أن القوات الروسية طلبت من ‹قسد› بأن لا تسيّر القوات الأمريكية دورياتها في البلدة وهددت بالانسحاب منها، إن لم يستجيبوا لطلبها.

وكانت دورية أمريكية قد اعترضت الاثنين دورية روسية في محيط مدينة ديريك شرقي قامشلو وسط تنافس كبير على النفوذ في المنطقة.