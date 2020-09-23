خان العطيشي مهدد بالانهيار والقمامة تملأ الفناء

تتعرض قلعة في العراق، يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، للإهمال، ويحذر خبراء من أن القلعة قد تختفي تمامًا إذا لم تتم حمايتها.

تبعد قلعة خان العطيشي 10 كيلومترات شمال شرق مدينة كربلاء في العراق. القلعة، الواقعة بين البساتين وأشجار النخيل، مهددة بسبب الإهمال وقد تختفي تمامًا، بحسب مؤرخين.

وأُهمل الموقع بشدة، ولم تقم السلطات العراقية بصيانته. كما انهار جزء كبير من الجدران الخارجية والأقواس وبوابات القلعة، وألقيت قمامةٌ في الفناء.

كانت القلعة مكانًا يستريح فيه المسافرون، خاصةً الحجاج وهم في طريقهم إلى المواقع المقدسة في كربلاء.

وفي كل عام، يأتي ملايين الزوار إلى المدينة الواقعة جنوبي العراق، موطن بعض أهم المواقع للشيعة في العالم.

كما تم استخدام الخان في انتفاضة العراق ضد الحكم الاستعماري البريطاني عام 1920. الخان مستطيل الشكل، طوله 65 مترا وعرضه 51 مترا، وتتبع ملكية الموقع لوزارة التجارة العراقية.