غوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بعد الفوز على وولفرهامبتون

كشف مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عن أخبار سيئة رغم الفوز على وولفرهامبتون مساء أمس، في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتواجه الفريقان في الجولة الثانية من البطولة، حيث فاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال غوارديولا، في تصريحات نشرتها شبكة “manchestereveningnews” الإنكليزية: “لابورت لم يكن مصابًا ولكن كان لديه جلسة تدريبية واحدة فقط”.

وأضاف: “كان لدى إريك جارسيا 16 غرزة في رأسه، ولهذا السبب لم يكن متواجدًا أمام وولفرهامبتون، لكنه سيكون مستعدا للمباريات القادمة”.

وتابع: “أجويرو وبرناردو سيلفا وجوندوجان وكانسلو سيغيبون على الأرجح لفترة أطول، ربما لحين التوقف الدولي المقبل على الأقل، هذا هو الوضع اليوم ولكن ربما يتغير قليلًا”.

وسيخوض مانشستر سيتي مباراة الخميس المقبل أمام بورنموث في كأس رابطة الأندية الإنكليزية، قبل مواجهة ليستر سيتي الأحد في الدوري الإنكليزي.

وعن ذلك، قال بيب: ” الآن لدينا مسابقة لا يمكننا أن نبذل الطاقة التي بذلناها اليوم، قبل ليستر، لذلك سنلعب في الغالب مع لاعبين من الأكاديمية ونحاول الحفاظ على الطاقة من أجل الدوري الإنكليزي”.

واستكمل: “مع هذا النقص في الاستعداد وغياب عدة لاعبين وعدم عودتهم قريبًا، علينا أن نبقي اللاعبين في أمان قدر الإمكان”.

وأوضح: “سنرى عدد اللاعبين المتاحين وكيف يتعافون، لدينا ثلاثة أيام فقط، فزنا بكأس كاراباو ثلاث مرات متتالية ونود الاستمرار، ولكن ليس لدينا اللاعبين في هذه الفترة للعب كل ثلاثة أيام”.