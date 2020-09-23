في استذكاريه صوريا ؛ حميد مراد يدعو القوى الوطنية  لدعم حقوق الاقليات في البلاد.

دعا سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد القوى الوطنية لدعم حقوق الاقليات في البلاد، وايقاف جميع انواع اعمال العنف والانتهاكات الموجه ضدهم .. جاء ذلك من خلال الكلمة التي القاها في الاستثكاريه السنوية (51) لمجزرة صوريا التي وقعت احداثها في صبيحة 16/أيلول من عام 1969 والتي نظمتها مؤسسة سورايا للثقافة والاعلام في مدينة عنكاوا بمحافظة اربيل بحضور السادة وكيل وزارة الشهداء والمؤنفلين بريفان حمدي، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ضياء بطرس، ومدير ناحية عنكاوا رامي نوري سياوش، ورئيس حزب بيث نهرين الوطني يوسف يعقوب، وعددا ً من الناشطين والمهتمين والاعلاميين.

وبدأت المراسيم بوقوف الحضور دقيقة صمت حدادا ً على ارواح شهداء صوريا وشهداء الشعب العراقي، وايقاد (39) شمعة، ومعرض للصور وعرض مقتنيات الضحايا .. تلتها عددا ً من الكلمات من وحي هذه المناسبة.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

23/أيلول/2020