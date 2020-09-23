متحدث حكومي: لجنة مكافحة الفساد لا تلغي دور بقية المؤسسات

أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، امس الثلاثاء، أن العراق سيتسلم لقاحًا لفايروس كورونا يكفي لـ20% من عدد سكانه. وقال ملا طلال، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن “وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى ما يقارب 80 بالمئة، فيما أبلغنا أن نسبة الوفيات بكورونا انخفضت إلى 2.7%”.

وكشف المتحدث الرسمي “عن اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية يتم خلاله إقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته”.

وأعلن ملا طلال “عن حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعليًا بصيانة الشبكة الكهربائية”.

وأوضح أن “مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع بها العاهل السعودي في بغداد”، مبينا أن “المدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية”.

واشار الى ان “لجنة مكافحة الفساد برئاسة ابو رغيف لن تلغي دور بقية المؤسسات المسؤولة عن مكافحة البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، ولن تستهدف اسماء محددة او شخصيات محددة بقدر اعتمادها على ملفات خاصة بقضايا الفساد”.

واضاف ان “هناك محاولات لتشويه عمل اللجنة او بث اشاعات حول منع سفر مسؤولين او حديث عن هروب مسؤولين”.

وتابع ان “الحكومة لن تكشف عن اية اسماء حاليا قبل اكتمال التحقيقات، وما ينشر من اسماء شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وستسمعون اسماء حقيقية قريبا”.