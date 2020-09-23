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محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة

اكد محافظ الينك المركزي العراقي مصطفى غالب، الثلاثاء، على اهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك في بيان ان “غالب تراس، اليوم، اجتماعاً للجنة شؤون العملة في هذا البنك بحضور الأعضاء كافة”.

وشدد المحافظ بحسب البيان، على “أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة وعدم استخدام التوقيع برسم الاسم الذي سبق وأن أقرته اللجنة في اجتماع سابق”.

واوضح البيان ان” اللّجنة بحثت جملة من المواضيع واتّخذت عدداً من القرارات التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها”.

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