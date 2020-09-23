نائبة كوردية : لا انتخابات من دون حسم مشكلة الدوائر

قالت نائبة كوردیة‌ في البرلمان العراقي، الثلاثاء، انه من المقرر ان يكون هناك اجتماع مرتقب بين الكتل السياسية العراقية للاتفاق على قانون الانتخابات، مبينة انه لاضمان لاجراء الانتخابات بدون وجود اتفاقات بين هذه الاطراف .

وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني د.ميادة النجار ، في تصريح: “أن اجتماع الرئاسات الثلاث والذي عقد الليلة الماضية ركز على ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة وفي وقتها المحدد في يونيو/حزيران المقبل”.

مضيفةً، “توجد جملة من الاشكالات في كثير من التفاصيل التي تتعلق بقانون الانتخابات العراقية ومن الضروري اجراء التعديلات عليها، ومن المؤمل ان تجتمع الاحزاب السياسية العراقية الاسبوع المقبل لاجراء التعديلات على هذا القانون، لانه لن تكون هناك انتخابات اذا لم يتم التوصل لحل هذه الاشكالات ومن بينها مشكلة الدوائر الانتخابية “.

واشارت النائبة الكوردیة‌ في البرلمان العراقي الى ان “الاطراف السياسية لديها وجهات نظر مختلفة حول الانتخابات، ومسألة نظام الكوتا النسائية في البرلمان، وفرز الاصوات و آلية الانتخابات”.

مؤكدة، ان “الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة ستكون بالاعتماد على سجل الناخبين البايومتري وان توافق عليها جميع الاطراف”.