إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان رسميًا، اليوم الخميس، إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ميلان بيانًا، أكد من خلاله أنه تم اكتشاف إصابة زلاتان عقب ظهور نتائج المسحات التي خضع لها جميع اللاعبين قبل مباراة الفريق بالدوري الأوروبي.

وسبق أن أثبتت الفحوصات إصابة ليو دوارتي، لاعب الفريق، بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، وهو السبب في خضوع جميع اللاعبين لاختبارات جديدة.

وقد تأكد غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام بودو جليمت النرويجي بالمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمجموعات الدوري الأوروبي.

ويخشى مسؤولو ميلان ظهور العديد من الإصابات الأخرى بين صفوف الفريق حيث يواجه شبح تأجيل المباراة.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على توافر 13 لاعبًا على الأقل من أجل خوض اللقاء.