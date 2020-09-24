إلى أمين العاصمة الجديد صدقني: المجد التاريخي أفضل من ثراء سريع زوال !

بقلم مهدي قاسم

بدءا أقول بصراحة أنه انا لم اعد اثق بأي مسؤول عراقي سواء كان قديما أو عين حديثا ، وذلك بحكم التجارب و الخيبات المريرة التي مرت على الشارع العراقي الذي علق آمالا كبيرة على زيد و عمر عندما تبوأ منصبا ولكنه ظهر فيما بعد فاسدا رهيبا يضاهي غيره شطارة و تفننا في هذا المضمار ..

وفوق ذلك كان بعضهم من أشد المنتقدين لمظاهر الفساد في الصحافة قبل أن يصبحوا مسؤولين أو نواب !!..

و المثير كلما جرت عملية تغيير هذا المسؤول أو ذلك بسبب شبهة أو تهم الفساد فقد كان المسؤول الجديد أشد فسادا من ممن سبقوه ..

و ما دمنا عند أمانة العاصمة فأن مليارات الدنانير التي وجدتها السلطات الجنائية في بيت أمينة العاصمة السابقة ذكرى علوش التي عوّل البعض عليها على أساس أنها مهندسة و مقيمة في انكلترا فسوف تقدم خدمات نموذجية لسكان بغداد فضلا عن قيامها بتنفيذ و تحقيق عمليات تحديث وتطوير عمرانية وتجميل لمعالم بغداد لتكون عاصمة عصرية و جميلة ليس فقط جاء ذلك التعويل مخيبا و محبطا إنما تسبب في فقدان الثقة بأي مسؤول جديد يهبط من أكمام الأحزاب المحاصصتية الحاكمة و الفاسدة ..

لذا فأن الشارع العراقي عامة و سكان بغداد خاصة ، سيرون أنه من معجزة نادرة واستثنائية حقا !، أن يكون أمين العاصمة الجديد غير فاسد أو غير لص جشع و طمّاع ونهّاب خمّاط على صراط أسلافه من أمناء سابقين على غرار ذكرى علوش و عبعوب مهيوب وصابر العيساوي الدبدوب !!، و أنه بدلا من الانغماس في شطارة و الاعيب الفرهدة والنهب للمال العام ، سيقوم بتطوير و تحديث العاصمة و الارتقاء بها إلى مصاف عواصم جميلة ومهيبة بعمرانها العصري وبنظافة و أناقة شوارعها و أرصفتها المبلطة و اسفلتها المصقول كمرايا لامعة و بفسحات جزراتها المخضرة والمزهرة و حدائقها الغناء لنزهة العائلات ، فضلا عن ملاعب أطفال ودور سينما ومسارح وساحات ، وملاعب رياضية مختلفة لصبية وشباب لتسلية وتمضية الوقت ، إضافة إلى تنمية مواهب رياضية في مجالاتها الشتى ..

إضافة إلى فرض القانون على المتجاوزين على الأرصفة من باعة و مربي أغنام وجواميس داخل قلب العاصمة وبشكل تعسفي سافر!..

و انطلاقا من كل ما ورد فنود أن نهمس في أذن أمين بغداد الجديد ما يلي :

ــ أن المجد التاريخي النابع من الإنجاز الأبداعي و الجهد البشري لهو أكثر رسوخا و ثباتا بل أفضل بكثير من ثراء غير مشروع وسريع ومحكوم بزوال عاجل أو آجل ..

فهل أنت قادر على تغيير هذا الانطباع و إثبات العكس تماما عند البغداديين ؟..

نتمنى ونأمل ذلك ..