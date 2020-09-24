الأمين العام للناتو يعلن عن “تقدم جيد” في المحادثات العسكرية بين تركيا واليونان

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، عن تحقيق “تقدم جيد” في المحادثات الفنية بين تركيا واليونان حول حل الخلافات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في مقر الناتو ببروكسل، إن عسكريين من تركيا واليونان أجروا حوالي 6 جلسات للمحادثات حول وضع آلية لمنع وقوع اشتباكات بحرية أو جوية غير متعمدة بينهما، مؤكدا: “هذه الاجتماعات مستمرة وتم تحقيق تقدم جيد”.

وأوضح أن هذه “المحادثات عسكرية فنية، وهي تكمل المساعي الدبلوماسية الألمانية لحل الخلاف الأساسي بين الجانبين”.

ولفت الأمين العام لحلف الناتو إلى أن جهود ألمانيا أسفرت، أمس الثلاثاء، عن اتفاق تركيا واليونان بدء المحادثات الاستكشافية مجددا، معربا عن امتنانه من هذا الأمر، كما أكد على استمراره في البقاء على اتصال وثيق مع المسؤولين الأتراك واليونانيين.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية “غير القانونية”.

وفي تصعيد للمواجهة غير المباشرة، نفذت تركيا واليونان، مناورات عسكرية في المنطقة مما زاد مخاوف من اندلاع نزاع عسكري قد ينجم عن وقوع اشتباك غير متعمد.

المصدر: وكالات