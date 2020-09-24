البرلمان يعيد موازنة 2020 للحكومة

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، إعادة ماتبقى من موازنة 2020 إلى الحكومة، مرجحة السبب لاجراء التعديلات المالية عليها، بينما أشار إلى تخفيض العجز المقدر في موازنة العام الحالي.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار: إن “موازنة 2020 أعيدت الى الحكومة بناءً على طلبها بعدما وصلت قبة البرلمان”، مرجحاً الأسباب “لإجراء التعديلات المالية التي تصب في مسألة العجز، وربما تتعلق بفقرات الدرجات الوظيفية وغيرها”.

موضحاً ، أن ” تأخر وصول الموازنة الى البرلمان ، كان بسبب تخفيض الانفاق مايقرب من الترليونين ، أي من 148 – 146 ، فضلاً عن تخفيض العجز الذي كان 81 أصبح 76″.

ولفت إلى أن “اللجنة كانت قد خططت أن تقرأ الموازنة يوم الخميس قراءة أولى، والاسبوع المقبل قراءة ثانية ، لكن بعد الاسترجاع قد يتأخر الإقرار لأسبوعين”.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قد أكدت في بيان مقتضب لها ، أن “البرلمان تسلّم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من قبل الحكومة”.