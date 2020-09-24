العراق يسجل 5055 إصابة جديدة بكورونا وينتظر 8 ملايين جرعة لقاح

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء تسجيل 5055 إصابة جديدة و72 حالة وفاة بفايروس كورونا في البلاد، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفايروس في بغداد/ الكرخ 953، بغداد/الرصافة 537، واسط 416، دهوك 370، ذي قار 357، السليمانية 345، البصرة 327، الديوانية 263، أربيل 240، صلاح الدين 158، المثنى 155، كربلاء 154، ميسان 142، مدينة الطب 133، نينوى 125، كركوك 117، النجف 104، ديالى 68، بابل 67، الأنبار 24.

أما حالات الشفاء فقد بلغت 3231 متوزعة كما يلي: بغداد/الرصافة 418، بغداد/الكرخ 381، ذي قار 271، واسط 266، البصرة 236، النجف 229، أربيل 202، المثنى 193، ميسان 170، السليمانية 150، بابل 140، مدينة الطب 135، كركوك 107، نينوى 90، الديوانية 83، ديالى 51، كربلاء 45، الأنبار 31، دهوك 22، صلاح الدين 11.

فيما سجلت مستشفيات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 72 حالة وفاة متوزعة كما يلي: النجف 12، دهوك 9، واسط 8، السليمانية 7، نينوى 6، بغداد/الكرخ 4، كركوك 4، البصرة 4، المثنى 4، أربيل 3، ميسان 3، ذي قار 3، مدينة الطب 2، كربلاء 2، بابل 1.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 332635 منها شفاء 58893 ووفاة 8754. وفي سياق متصل، أعلن مدير الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة رياض عبد الأمير، عن الفئات المستفيدة من لقاح كورونا المزمع وصوله للعراق. وقال عبد الأمير إن العراق أصبح من الدول المنضوية إلى التحالف الدولي للقاحات، وسيأخذها من الشركات المصنعة التي ستصدرها لـ 156 دولة، موضحًا أن الكمية التي سيوفرها هذا التحالف هي 20% من عدد السكان، وبواقع 8 ملايين جرعة تقريبًا.

وأضاف عبد الأمير أن جرع اللقاح ستكفي لتغطية الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية، مشيرًا إلى وجود تحرك على اللقاحين الصيني والروسي، فضلًا عن التواصل المستمر مع بقية الشركات المصنعة لتأمين حاجة النسبة المتبقية من السكان.