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النقل تعلن عن هزة ارضية ضربت مدينة بالعراق وتدعو المواطنين الى أخذ الحيطة و الحذر

اعلنت وزارة النقل العراقية ،الاربعاء ، عن تسجيل مراصد الهيأة  العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية خفيفة مساء اليوم الموافق 23/ ايلول / 2020  في شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية،  مساء اليوم .

وبين تقرير الانواء: ان قوة الهزة بلغت (9’2) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية .

ودعت الهيأة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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