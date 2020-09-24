النقل تعلن عن هزة ارضية ضربت مدينة بالعراق وتدعو المواطنين الى أخذ الحيطة و الحذر

اعلنت وزارة النقل العراقية ،الاربعاء ، عن تسجيل مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية خفيفة مساء اليوم الموافق 23/ ايلول / 2020 في شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية، مساء اليوم .

وبين تقرير الانواء: ان قوة الهزة بلغت (9’2) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية .

ودعت الهيأة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.