بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين الهجرة توزع قرابة (113) الف حصة اغاثية بين النازحين …ز

و العائدين في المحافظات الشمالية
وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية (112,847) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات ( دهوك ، سليمانية ، اربيل ) ، اضافة الى النازحين و العائدين في محافظتي ( نينوى و كركوك) فيما تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و اخرى صحية و مفروشات ارضية ) .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (75) الف حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات ( كبرتوا 1 و كبرتوا 2 و باجدكندالا 1 و باجدكندالا 2 وجم مشكو و داودية و شاريا ) ، كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (9,274) حصة اغاثية بين النازحين
في مناطق ( جمجمال و دوكان و باريان و بيرة مكرون )و مخيم حلبجة ، فيما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة اربيل (334) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء شقلاوة “.
و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة نينوى وزع (22,239) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى وبين النازحين في مخيمات السلامية و حمام العليل ، مضيفا أن ” كادر فرع الوزارة في محافظة كركوك وزع (6,000) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في (45) قرية متفرقة في المحافظة “.