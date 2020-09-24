بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين الهجرة توزع قرابة (113) الف حصة اغاثية بين النازحين …ز

و العائدين في المحافظات الشمالية

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية (112,847) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات ( دهوك ، سليمانية ، اربيل ) ، اضافة الى النازحين و العائدين في محافظتي ( نينوى و كركوك) فيما تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و اخرى صحية و مفروشات ارضية ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (75) الف حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات ( كبرتوا 1 و كبرتوا 2 و باجدكندالا 1 و باجدكندالا 2 وجم مشكو و داودية و شاريا ) ، ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (9,274) حصة اغاثية بين النازحين

في مناطق ( جمجمال و دوكان و باريان و بيرة مكرون )و مخيم حلبجة ، فيما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة اربيل (334) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء شقلاوة “.

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‏و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى وزع (22,239) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى وبين النازحين في مخيمات السلامية و حمام العليل ، مضيفا أن ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏كركوك وزع (6,000) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في (45) قرية متفرقة في المحافظة “.