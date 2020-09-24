تشمل الشباب.. العمل النيابية تكشف عن آلية توزيع القروض التشغيلية

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن آلية تقسيم القروض التشغيلية التي تعتزم وزارة العمل ان تطلقها لتشغيل الشباب العاطل عن العمل.

وقال عضو اللجنة حسين عرب في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “وزارة العمل من خلال القرض الطارئ من الممكن أن تطلق القروض التشغيلية للشباب التي تصل من 8 الى 10 ملايين دينار، لكن هذا الامر لم يحسم بشكل نهائي”، مرجحاً “حسم توزيع القروض للشباب خلال الايام المقبلة”.

واضاف أن “هناك تقسيماً لكل المحافظات حسب النسب السكانية وخط الفقر وسوق العمل وهذا الامر محدد وفق دراسات عدتها دار التدريب المهني داخل وزارة العمل، حيث ستكون هنالك شروط لمستحقي القروض”.

وبشأن المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية قال عرب، إن “الاموال التي استرجعت من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية تم ارجاعها الى وزارة المالية باعتبار أن هناك تخصيص أسماء ودرجات مالية للمستحقين للحماية الاجتماعية”.