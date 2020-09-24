زيدان يبحث ملف جماعات الكاتيوشا مع السفير الأميركي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، اجراءات محاسبة المعتدين على البعثات الدبلوماسية في العراق.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل بمكتبه سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر وبحث معه اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع الدول الاخرى”.

وخلال الأشهر الماضية، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودًا أجانب إضافة إلى السفارة الأميركية في بغداد، تنفذها جماعات مسلحة باعتماد صواريخ الكاتيوشا.

وسبق لقيادة العمليات المشتركة، أن أعلنت بتاريخ (7 أيلول 2020) الجاري، فتح تحقيق بشأن واقعة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد، من دون ان تظهر نتائج.