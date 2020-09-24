في السنوية الثالثة لاستفتاء الاستقلال .. شباب كورد ينظمون احتفالاً امام البرلمان اليوناني

من المقرر ان يجرى غداً الجمعة 25 سبتمبر / أيلول ، تنظيم احتفال بالذكرى السنوية الثالثة لاستفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان ، امام البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا.

پشتیوان جاف وهو صحفي كوردي شاب مقيم في اليونان ، نشر على صفحته في فيس بوك ، انه ومجموعة من الشباب الكورد ” سيستذكرون بفخر يوم الجمعة ، استفتاء الاستقلال الذي جرى في الـ 25 من سبتمبر/أيلول 2017 في إقليم كوردستان ، عبر التجمع امام البرلمان اليوناني ورفع علم كوردستان” .

الشاب الكوردي شكر عدداً من النواب في البرلمان اليوناني ، الذين ساعدوه في اخذ الموافقات على تنظيم الاحتفال واستذكار هذه المناسبة القومية امام مبنى البرلمان.

من تحضيرات الشباب للاحتفال

هذا وكان قد تم اتخاذ قرار اجراء الاستفتاء في 7 يونيو / حزيران 2017 حيث عقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الذي كان يتولى حينها منصب رئيس اقليم كوردستان اجتماعًا واسع النطاق في أربيل لتحديد موعد استفتاء الاستقلال بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومسؤولين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان .

وحدد الاجتماع الـ 25 من سبتمبر / ايلول 2017 ، موعداً لاجراء الاستفتاء على ان يتم في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، وقد جرى في الموعد المحدد ، ونال خيار الاستقلال الاغلبية الساحقة من الاصوات ، حيث صوت اكثر من 93 بالمئة من المشاركين في العملية لصالح الاستقلال .