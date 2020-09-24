المسلة في قلب تظاهرات ذي قار: ندعو الكاظمي الى اعلان المحافظة منطقة منكوبة.. وردع الجماعات العابثة بالأمن .. واختراقات “مريبة” للمتظاهرين

بغداد/المسلة: قال ناشطون في محافظة ذي قار، ‏الخميس‏، 24‏ أيلول‏، 2020 ان ساحات التظاهرات تتجه الى التعبئة المليونية، دعما للقوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب، ضد محاولات الإيقاع بين الشباب الثائر وبين العشائر العراقية، فيما أفادت مصادر المسلة ان العشائر في الناصرية، رفضت دعوات قوى مريبة للتظاهر ضد الحكومة وأجهزتها الأمنية.

وقال القيادي في تظاهرات الناصرية، عباس هادي السعداوي، ان الشباب المنتفض ينتظر لحظة الصفر لإعلان الإفراج عن سجاد العراقي واعتقال خاطفيه، مع تزايد ضغط المنظمات الدولية والجماهير الثائرة في محافظة ذي قار .

وتوقع الأكاديمي والمحلل السياسي، خالد الغرباوي في اتصال المسلة معه ان 25 أكتوبر، سيشهد احياء مشهد التظاهرات العارمة، وستركز في مطالبها على حل مجلس النواب الفاشل.

وتابع: فقد العراقيون الامل في التغيير بسبب عدم انجاز قانون الانتخابات، وعدم تحقق مطالب المتظاهرين، معتبرا ان الجميع سيندم طالما استمر التسويف والوعود.

وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد مصدر في ذي قار، استمرار عمليات البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي، مع التشديد على العمل الاستخباري بشكل مركَّز.

ودعا السعداوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مضاعفة الجهود في ردع من طالت أيديهم على ثوار محافظة ذي قار السلميين ولاسيما بعد مبادرتهم بفتح جسر الزيتون ليثبتوا نواياهم السلمية وحبهم لوطنهم .

واستطرد: كما ننتظر محاسبة القتلة والمجرمين معتبرا، ان حادثة اختطاف سجاد فرصة نوعية لردع كل الجماعات العابثة بأمن المحافظة.

وكشف السعداوي عن تجمهر شبابي ونشاط قوي بإعادة روح الثورة في 25 تشرين أول المقبل.

وقال السعداوي ان الشباب المتظاهر، يخشى من استغلال الثورة من قبل الأحزاب الرافضة لحكومة الكاظمي عبر زج جماعاتها المسلحة وانصارها تحت غطاء الثورة وهذا ما يزيد الأمور تعقيدا.

واكد السعداوي على ان الجهات التي خطفت سجاد العراقي واضحة ومعروفة في الاوساط الذي قارية وخاصة عند الجهات الحكومية لكن سلامة سجاد هي ما تهمنا، ومستمرون بالضغط الجماهيري حتي يعود سجاد بين اهله واصدقائه سالما.

ودعا السعداوي، رئيس الوزراء، الى دعم الشباب في ساحة الحبوبي، متمنيا على الكاظمي زيارة الناصرية بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: أهالي الناصرية ينتظرون من رئيس الوزراء اعلان المحافظة، منطقة منكوبة، لكي تنال استحقاقها العاجل من الخدمات المعدومة بشكل سافر.

وفي دلالة على تصعيد مرتقب، أغلق محتجون غاضبون، الأربعاء الماضي، مقر شركة نفط ومصفاة لتكرير الخام في محافظتي السماوة وذي قار، جنوب العراق، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وقال مراسل المسلة أن المتظاهرين قطعوا الطريق المؤدي إلى المصفاة وأغلقوا بابها الرئيسي، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.