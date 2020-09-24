قائد عسكري عراقي لنظيره الايراني: لا نستطيع استقبال الزوار هذا العام

اكد قائد المنطقة الحدودية العراقية الثالثة اللواء عبد الهادي محمد محبوبة لمسؤول ايراني، ان العراق لا يستطيع استقبال زوار الاربعينية هذا العام.

وقالت وسائل اعلامية ايرانية ان “قائد قوات حرس الحدود الايراني في محافظة كرمانشاه (غرب)، العقيد يحيى الهي استقبل اليوم الاربعاء، قائد المنطقة الحدودية العراقية الثالثة اللواء عبد الهادي محمد محبوبة في معبر خسروي الحدودي، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والامن داخل المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين”.

واكد العقيد الهي ان “العلاقات المميزة القائمة بين قوات حرس الحدود الايراني والعراقي تسهم في ترسيخ مزيد من الاواصر الودية بين البلدين”، موضحا ان “الهدف من المباحثات مع الجانب العراقي اليوم، هو رفع المستوى الامني على الشريط الحدودي وبذل الجهود لصون الحدود المشترك عبر التعاون الثنائي”.

وحول اهم محاور الاجتماع مع قائد حدود المنطقة العراقية الثالثة، اشار العقيد الهي الى “مكافحة عمليات تهريب السلع والمعدات والمشروبات الكحولية، ومنع عمليات التسلل الحدودي”.

فيما اشار اللواء محبوبة، الى “التعاون الجيد بين قوات حرس الحدود الايراني في محافظة كرمانشاه مع المنطقة الحدودية الثالثة”، داعيا الى “مزيد من الجهود لتعزيز الامن داخل الحدود المشتركة بين الجانبين”.

واكد انه “نظرا لتفشي وباء كورونا المستجد، لا نستطيع استقبال زوار الاربعين لهذا العام”.