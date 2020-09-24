محكمة استئناف ذي قار تصدر مذكرتي قبض بحق المتهمين باختطاف العراقي

ذي قار/ حسين العامل

اكدت قيادة شرطة ذي قار يوم امس الاربعاء ( 23 ايلول 2020 ) تواصل عمليات البحث عن سجاد العراقي لليوم الثاني على التوالي، وفيما اشارت الى انتشار قوات جهاز مكافحة الارهاب والقوات الساندة له في مناطق متفرقة من المحافظة لغرض الوصول الى اهداف محتملة تقود لتحرير المختطف، اصدرت محكمة استئناف ذي قار مذكرتي قبض بحق اثنين من المتهمين باختطاف العراقي.

وقال قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي في تصريحات صحفية تابعتها (المدى) ان “عمليات البحث والتحري عن المختطف سجاد العراقي التي يقودها جهاز مكافحة الارهاب والقوات الساندة له متواصلة لليوم الثاني على التوالي”، مؤكدا “وجود تنسيق ميداني عالي بين جهاز مكافحة الارهاب وقيادة الشرطة في هذا المجال”.

وكشف الوائلي انه” تم تحديد اهداف مهمة جاري العمل حاليا للوصول اليها وتحرير المختطف” ، لافتا الى ان ” قوات جهاز مكافحة الارهاب وبقية القوات منتشرة حاليا في مواقع مختلفة من المحافظة”.

فيما اشارت قيادة شرطة ذي قار في بيان تابعته (المدى) الى ان “عمليات التفتيش والمداهمات تسير في عدد من المناطق الريفية خارج مركز مدينة الناصرية وبعدة محاور وحسب المعلومات والمصادر “.

وفي ذات السياق اصدرت محكمة استئناف ذي قار مذكرتي قبض بحق اثنين من المتهمين باختطاف سجاد العراقي، وجاء في مذكرة القبض والتحري الصادرة من محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / محكمة تحقيق الناصرية بتاريخ ( 21 ايلول 2020 )، والتي اطلعت عليها (المدى)، “الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة وكل من تقع هذه المذكرة بين يديه، إنكم مأذونون بالقبض على المتهم إدريس كريدي حمدان الهصاري وأحمد محمد عبود الإبراهيمي”.

وأشارت المذكرتان الى أن “الهصاري والابراهيمي متهمان بجريمة الخطف ضمن الشكوى المقامة ضدهما في مديرية مكافحة اجرام ذي قار ووفق المادة 421 من قانون العقوبات العراقي”. ومن جانب آخر اصدرت قيادة شرطة ذي قار بيانا حول قيام قوة من جهاز مكافحة الارهاب بتفتيش منزل ومضيف شيخ عشيرة العساكرة كاظم ال شبرم وما تبعه من استعراض عشائري بهذا الصدد اذ دعت العشيرة وخلال تجمع عشائري حافل بالأسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تقديم اعتذار رسمي لشيخ العشيرة المذكورة، وبخلافه ستعمد العشيرة الى التصعيد والرد على ما حصل.

وجاء في البيان الذي تابعته (المدى) انه “على خلفية حادث خطف الناشط المدني سجاد العراقي ارسلت الحكومة المركزية قوة من الفرقة الذهبية الى محافظة ذي قار لاتخاذ عدد من الاجراءات الامنية حيال ذلك”، واضاف “لذا نود ان نوضح الى اهالي المحافظة ان هذه القوة من خارج ذي قار ومكلفة بمهمة رسمية وليست لديها المعرفة برموز محافظتنا وشيوخها وانها لا تقصد احدا من عمداء القوم ونخص الشيخ كاظم آل شبرم صاحب التأريخ والمواقف المشرفة والذي نكن له كل تقدير والاحترام”.

مبينا ان “عمليات التفتيش والمداهمات تسير في عدد من المناطق الريفية خارج مركز مدينة الناصرية وبعدة محاور وحسب المعلومات والمصادر”، مؤكدا ان “هذه القوات غير خاضعة لتوجيهات قيادة الشرطة وتنفذ اوامر من جهات عليا لدعم ومساندة قواتنا التي تواصل واجباتها بمهنية عالية وبخطوات واثقة لفرض هيبة الدولة والحفاظ على امن المواطن”. وتابع البيان “لذلك تدعو قيادة شرطة ذي قار اهالي المحافظة الى التعاون مع القوات الامنية وتفهم المهمة الملقاة على عاتقهم والتي تصب في خدمة الصالح العام”، وجددت قيادة شرطة ذي قار “تمسكها بمسؤوليتها وواجباتها تجاه الاهالي في حفظ امنهم وحماية الارواح والممتلكات”.

وشددت القيادة في بيانها “لا يوجد مكان للخاطفين والقتلة والمجرمين بكل مسمياتهم والذين يحاولون زعزعة الامن بيننا ومن واجبنا تقديمهم للمحاكم المختصة وتوفير الاجواء الآمنة لأهالي المحافظة الكرام”.

كانت محافظة ذي قار اعلنت يوم الثلاثاء ( 22 ايلول 2020 ) عن انطلاق عملية تحرير الناشط المدني سجاد العراقي من خاطفيه، فيما اكد شهود عيان وصول قوة من جهاز مكافحة الارهاب وقيادة عمليات سومر وقيادة شرطة ذي قار الى منطقة عشائر الهصاصرة شرق الناصرية اذ يرجح تواجد الخاطفين في المنطقة المذكورة. وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي اسم شخص يدعى ادريس الابراهيمي يسكن عشائر الهصاصرة كأحد الاشخاص المتورطين بخطف الناشط سجاد العراقي واقتياده الى منطقة ريفية نائية ضمن حدود مناطق عشائر الهصاصرة شرق مدينة الناصرية، وكانت خلية الإعلام الأمني، اعلنت يوم الاثنين ( 21 ايلول 2020 )، عن تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار والبحث عن الناشط المختطف “سجاد العراقي”، وبينت أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية”.