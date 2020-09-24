مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيظل عاملاً مهماً في استقرار العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 أيلول (سبتمبر) 2020، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث.

وجرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما جرت مناقشة سبل تقوية العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي إن إقليم كوردستان يعد نموذجاً ناجحاً ومتطوراً في العراق، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز العلاقات، حاثاً المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في إقليم كوردستان.

هذا ووجه رئيس الحكومة الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لإقليم كوردستان، وشدد على أن إقليم كوردستان سيظل، كما كان، عاملاً مهماً في استقرار العراق والمنطقة.

وأكد رئيس الحكومة أنه وعلى الرغم من الأزمة المالية، إلا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الخدمية وتطبيق برنامج الإصلاح لتعزيز التنمية في إقليم كوردستان.